Panorama.it - Attacco al cuore informatico dello Stato

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per Marco Mayer, già consigliere per la cybersecurity del Ministro dell'Interno, «è necessaria una forte convergenza strategica, tattica e organizzativa tra Signals Intelligence (Sigint, “Spionaggio di segnali elettromagnetici”) e Human intelligence (Humint, l’attività di intelligence consistente nella raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali) per adeguare le indagini al mutare dei tempi». Con l’indagine di Procura di Milano e Procura nazionale antimafia che lo scorso venerdì ha portato a quattro arresti e due sospensioni dal servizio, e allo smantellamento di un network di presunti spioni e attività di dossieraggio a livello industriale, il termine “inquietante” utilizzato dagli inquirenti è rimbalzato all’attenzione dell’opinione pubblica, vista la pervasività di quanto sin qui accertato.