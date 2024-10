Arsenal, infortunio Calafiori: come sta il difensore (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mikel Arteta, allenatore dell`Arsenal, alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Preston North End, ha parlato dell`infortunio di Riccardo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mikel Arteta, allenatore dell`, alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Preston North End, ha parlato dell`di Riccardo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Arsenal, infortunio Calafiori: come sta il difensore|Estero; Infortunio Calafiori non grave: si attende comunicato dell'Arsenal; Calafiori, sospiro di sollievo: l'infortunio non è grave. Ecco come sta; Calafiori ko, Arteta verso Arsenal-Liverpool: “Come sta? L’ultima volta…”; ?? Arsenal, infortunio Calafiori: KO al ginocchio e primo verdetto; Calafiori, infortunio in Arsenal-Shakhtar Donetsk: problema al ginocchio; Leggi >>>

Arsenal, infortunio Calafiori: come sta il difensore

(calciomercato.com)

Mikel Arteta, allenatore dell`Arsenal, alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Preston North End, ha parlato dell`infortunio di Riccardo Calafiori rimediato.

Calafiori, sospiro di sollievo: l'infortunio non è grave. Ecco come sta

(msn.com)

Sarà Arteta, il suo allenatore, nelle prossime ore a spiegare bene nei dettagli infortunio e tempi di recupero (non più di qualche settimana) ma la buona notizia è che Calafiori, uscito al 72' della ...

Arsenal, da Calafiori a Gabriel: grosse novità sugli infortuni a -8 dall’Inter

(inter-news.it)

Importanti novità in casa Arsenal sugli infortunati a una settimana dalla sfida contro l'Inter. Il punto su Calafiori, Gabriel e altri due.

Calafiori ko, Arteta verso Arsenal-Liverpool: “Come sta? L’ultima volta…”

(tuttosport.com)

L'allenatore dei Gunners ha fatto chiarezza sulle condizioni del difensore italiano dopo l'infortunio subito in Champions League ...