Lortica.it - Arezzo celebra i 150 anni dei pompieri civici e i 70 anni dei reparti volo dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 29 e il 30 ottobre idelhannoto il 150°versario deidie il 70°versario della nascita dei. Le foto La mattina del 29 ha visto numerose attività, a partire dal Parco del Prato, dove idelhanno eseguito la “Scala Romana”, una struttura alta 30 metri montata in verticale e controventata, accompagnati dal gruppo musici della Giostra del Saracino e dal sordell’elicottero Drago. Successivamente, in piazza della Libertà, un pompiere in uniforme storica si è calato dalla torre del Comune per passare simbolicamente il testimone a un moderno Vigile del. Il momento dell’alzabandiera, accompagnato dall’Inno d’Italia, è stato affidato al gruppo SAF (Speleo Alpino Fluviale).