Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 30 Ottobre

Il primario Fusco inizia una sottile guerra psicologica contro Rossella, irritato dalla sua ritrosia. Intanto, Nunzio, ignaro delle difficoltà di Rossella, rimane deluso dall'inerzia della ragazza riguardo alla situazione di Diana.Roberto cerca di dare un segnale di distensione a Marina, ma il conflitto con Filippo continua.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Nunzio deluso da Rossella

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Nunzio sarà furioso contro Rossella che, pur di sfuggire al ...

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 30 ottobre: la complicata situazione di Rossella

Ecco le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, che andrà in onda il 22 luglio 2024. Come di consueto dal lunedì al venerdì, Rai 3 trasmette una nuova puntata di Un Posto al Sole, la famosa s ...

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 29 ottobre): Rosella rischia la carriera per scappare dal primario

Torna Un Posto al Sole stasera in tv, martedì 29 ottobre, appuntamento come sempre alle 20.50 su Rai 3. La soap continua con colpi di scena da non perdere, vediamo ora insieme un ...

Un Posto al Sole, anticipazioni 30 ottobre: Luisa minaccia Rosa, Fusco fa pressioni psicologiche su Rossella

Un Posto al Sole anticipazioni: Viola ha un crollo emotivo e Marina torna a Napoli con un ultimatum Rossella commette un grave errore, mentre Micaela si fa prendere dalla gelosia. Ecco cosa succederà ...