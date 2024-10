Annunciato e poi cancellato il singolo postumo di Liam Payne: “Non è il momento, stiamo ancora piangendo la sua morte”. Evitate le accuse di sciacallaggio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Annunciare un nuovo singolo a soli 14 giorni dalla tragica morte non è stata una buona idea, anche perché l’ipotesi sciacallaggio sul “cadavere ancora caldo” era dietro l’angolo. Lunedì scorso l’artista e produttore Sam Pounds aveva Annunciato, con tanto di copertina, il singolo inciso con Liam Payne dal titolo “Do No Wrong”. Poi il ripensamento, evidentemente dopo le pressioni dei media e dei familiari del cantante deceduto: “Ho deciso di non pubblicare ‘Do No Wrong’ e di lasciare tutte le libertà decisionali ai membri della sua famiglia. Vorrei che tutti i proventi andassero a un ente di beneficenza di loro scelta. Anche se tutti amiamo questo brano, non è il momento di farlo uscire. stiamo ancora piangendo la scomparsa di Liam e voglio che la famiglia possa farlo in pace. Aspetteremo”. Ilfattoquotidiano.it - Annunciato e poi cancellato il singolo postumo di Liam Payne: “Non è il momento, stiamo ancora piangendo la sua morte”. Evitate le accuse di sciacallaggio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Annunciare un nuovoa soli 14 giorni dalla tragicanon è stata una buona idea, anche perché l’ipotesisul “cadaverecaldo” era dietro l’angolo. Lunedì scorso l’artista e produttore Sam Pounds aveva, con tanto di copertina, ilinciso condal titolo “Do No Wrong”. Poi il ripensamento, evidentemente dopo le pressioni dei media e dei familiari del cantante deceduto: “Ho deciso di non pubblicare ‘Do No Wrong’ e di lasciare tutte le libertà decisionali ai membri della sua famiglia. Vorrei che tutti i proventi andassero a un ente di beneficenza di loro scelta. Anche se tutti amiamo questo brano, non è ildi farlo uscire.la scomparsa die voglio che la famiglia possa farlo in pace. Aspetteremo”.

