Alunno elogia Hitler in classe, ma vengono puniti di più i compagni che filmano la scena (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È successo in una scuola di Ancona. Al ragazzo al centro della vicenda è stato dato un giorno di sospensione, ai due studenti che lo hanno ripreso una settimana Repubblica.it - Alunno elogia Hitler in classe, ma vengono puniti di più i compagni che filmano la scena Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È successo in una scuola di Ancona. Al ragazzo al centro della vicenda è stato dato un giorno di sospensione, ai due studenti che lo hanno ripreso una settimana

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in, ma vengono puniti di più i compagni che filmano la scena; "Sugli ebrei aveva ragione". Il delirio della prof libanese a Treviso; Chat dichoc: studenti scambiano pedopornografia e frasi blasfeme; Leggi >>>

Alunno strappa libro al prof e inneggia a Hitler, i compagni fanno video: sospeso per un giorno, loro per una settimana

(tecnicadellascuola.it)

Un brutto episodio quello che sarebbe avvenuto in una scuola delle Marche. Come riporta Il Resto del Carlino un ragazzo di quattordici anni, iscritto in terza media, avrebbe inneggiato al nazifascismo ...

Alunno 14enne strappa le pagine di un libro al docente e inneggia al nazismo. I compagni lo riprendono con il cellulare

(informazione.it)

Alunno 14enne strappa le pagine di un libro al docente e inneggia al nazismo. I compagni lo riprendono con il cellulare Di Un alunno 14enne, impossessandosi del libro del docente e salendo sui banchi, ...

Ancona, ragazzino inneggia a Hitler in classe. Rubini: «Responsabilità anche della politica»

(informazione.it)

ANCONA – La vicenda del ragazzino che a scuola inneggia a Hitler, la sua sospensione e quella dei suoi compagni che l’hanno filmato, non è solo finita su vari quotidiani locali e nazionali, nei giorni ...

Legittima la bocciatura se l'alunno si mostra svogliato

(ilsole24ore.com)

Secondo il Tar Lazio (sentenza 16303/2024) è legittima la bocciatura se l'alunno è passivo, disorganizzato e vuole uscire sempre di classe. Nella vicenda il consiglio di classe aveva rilavato un ...