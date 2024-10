Alex Camera da record nel rope climb: risale una corda per 30 metri sul lago di Sauris. Il video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il recordman Alex Camera, re degli sport estremi, stavolta ha puntato sul rope climb ovvero la risalita su una corda con mani e piedi. Teatro dell'impresa il lago di Sauris, in Friuli. Camera si è esercitato per mesi, ha ridotto il suo peso corporeo portandolo a 87 chili, per riuscire in un'impresa eseguita prima solo da cinque gli atleti al mondo. Alex è stato trasportato al centro del lago su un gommone mentre da una teleferica è stata fatta calare una corda di trenta metri. Alex è riuscito a risalire la corda con la forza delle mani in 9 minuti, 11 secondi e 44. Uno sforzo pazzesco, quasi 10 minuti appeso, con le braccia che issavano tutto il corpo lungo la corda appesa alla teleferica in mezzo al lago. La prova è al vaglio della Ficr, ma Alex Camera è comunque entrato nell’olimpo dei pochi che sono riusciti a compiere questa difficilissima impresa. Sport.quotidiano.net - Alex Camera da record nel rope climb: risale una corda per 30 metri sul lago di Sauris. Il video Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilman, re degli sport estremi, stavolta ha puntato sulovvero la risalita su unacon mani e piedi. Teatro dell'impresa ildi, in Friuli.si è esercitato per mesi, ha ridotto il suo peso corporeo portandolo a 87 chili, per riuscire in un'impresa eseguita prima solo da cinque gli atleti al mondo.è stato trasportato al centro delsu un gommone mentre da una teleferica è stata fatta calare unadi trentaè riuscito a risalire lacon la forza delle mani in 9 minuti, 11 secondi e 44. Uno sforzo pazzesco, quasi 10 minuti appeso, con le braccia che issavano tutto il corpo lungo laappesa alla teleferica in mezzo al. La prova è al vaglio della Ficr, maè comunque entrato nell’olimpo dei pochi che sono riusciti a compiere questa difficilissima impresa.

