a palazzo candiotti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) FOLIGNO È Carlo Mattioli, priore del Contrastanga, il ‘priore dei priori’ e quindi il vincitore del Premio intitolato a Maurizio Metelli. Il riconoscimento è stato consegnato durante la serata delle Premiazioni che si è svolta a, come da tradizione, al termine della stagione. Per il Gareggiare dei Convivi sono stati premiati il Rione Contrastanga e il Rione Badia, primi a giugno e a settembre. Per il miglior corteo il premio al Contrastanga, sia per l’edizione della Sfida che della Rivincita. A Mattia Zannori e alla scuderia del Rione Ammanniti sono andati il premio del giro più veloce dell’anno, il premio ‘dottor Valentino Sardini’ e il premio ‘Roberto Valentini’. Il premio ‘Lancia d’argento Marcello Formica’ e Anelli d’argento sono andati al Rione Ammanniti.