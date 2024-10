Zelensky, 'per la pace serve determinazione ad agire' (Di martedì 29 ottobre 2024) "Il mondo libero ha tutto ciò di cui ha bisogno per difendere se stesso e tutto ciò che le persone apprezzano nella vita, dall'integrità morale alla forza militare. Tutto ciò che serve è la determinazione ad agire, a realizzare ciò che è necessario per la pace": lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento al Consiglio nordico in corso a Reykjavik, in Islanda. Lo riporta lo stesso Zelensky su Telegram. Quotidiano.net - Zelensky, 'per la pace serve determinazione ad agire' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) "Il mondo libero ha tutto ciò di cui ha bisogno per difendere se stesso e tutto ciò che le persone apprezzano nella vita, dall'integrità morale alla forza militare. Tutto ciò cheè laad, a realizzare ciò che è necessario per la": lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyrnel suo intervento al Consiglio nordico in corso a Reykjavik, in Islanda. Lo riporta lo stessosu Telegram.

La determinazione dei nostri partner ... raggio per colpire all'interno della Russia. Zelensky, sottolinea che una pace duratura in Ucraina è possibile solo nel rispetto del diritto internazionale e ...

Ucraina-Russia, Zelensky: "Serve pace giusta". A sorpresa incontrerà Trump

(msn.com)

"E' cruciale per noi essere compresi a pieno e lavorare in pieno coordinamento con gli Stati Uniti", ha detto Zelensky. "Noi crediamo che questa guerra possa essere vinta e la pace chiusa solo con ...