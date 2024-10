Via Cola di Rienzo, giardinieri in azione: ci sono alberi da abbattere e sostituire (Di martedì 29 ottobre 2024) Settantasette ceppaie da rimuovere, 23 alberi da abbattere e poi nuove essenze arboree da mettere a dimora. In via Cola di Rienzo si prospettano giorni d’intensi lavori per le ditte che operano in collaborazione con il dipartimento giardini. Le operazioni previste L’intervento sulla strada Romatoday.it - Via Cola di Rienzo, giardinieri in azione: ci sono alberi da abbattere e sostituire Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Settantasette ceppaie da rimuovere, 23dae poi nuove essenze arboree da mettere a dimora. In viadisi prospettano giorni d’intensi lavori per le ditte che operano in collaborcon il dipartimento giardini. Le operazioni previste L’intervento sulla strada

Via Cola di Rienzo, giardinieri in azione: ci sono alberi da abbattere e sostituire

L'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi: "La rigenerazione delle alberate consente un ridotto numero di attacchi parassitari e assicura un più efficace impatto ambientale" ...

Cerruti, tre generazioni di "abiti da uomo" in via Cola di Rienzo dal 1948

Una tradizione fatta di qualità, raffinatezza e rispetto. Oggi sono Dania, Ilaria e Massimo a portare avanti una storia di famiglia iniziata dal nonno Marcello e portata avanti per anni con successo d ...