"Trainspotting si è spostato nelle case"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Irvine Welsh è in tour in Italia per presentare il suo ultimo romanzo Resolution edito da Guanda e capitolo finale della trilogia – iniziata con Crime e proseguita con The Long Knives – che vede l’ormai ex detective Ray Lennox come protagonista. Stasera lo scrittore scozzese sarà a Bologna dove presenterà al cinema Odeon il film (del 1996)di Danny Boyle tratto dal suo romanzo pubblicato nel 1993 (e poi qualche anno dopo in Italia), poi al Bravo Caffè in dialogo con Enrico Brizzi su Resolution e infine al Locomotiv club in seconda serata per un dj set che prevederà certamente anche “inni“ dell’Acid House. Born Slippy degli Underworld su tutti. Sono passati oltre trent’anni da quando scrisse. Narrava la vita di ragazzi tossici a Edimburgo nella cornice del collasso della società consumistica britannica.