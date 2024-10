Bergamonews.it - Trafugati i gioielli della Madonna a Berzo San Fermo: la scoperta del sindaco

(Di martedì 29 ottobre 2024)San. Il secondo episodio in poco più di due mesi di furto “sacro”. Circa un paio di settimane fa i ladri sono entrati nella parrocchiale diSane hanno trafugato iche adornavano la statuacon il Bambino. A fine agosto invece – a Grone, sempre nella Media Val Cavallina – era stata rubata la cassetta delle offerte dalla chiesa di Santa Maria Nascente, con un bottino stimato in circa 5mila euro. Ad accorgersi del secondo colpo è stato ildi, Luciano Trapletti. Il primo cittadino è anche il direttorecorale “Santa Cecilia” e ha notato in occasione di una sessione prove la mancanza delle collane dalla statua