Tra vincoli e burocrazia | il sindaco di Cautano svela le difficoltà dei lavori sulla Provinciale 109

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiA, sono ufficialmente iniziati idi ripristino della sede stradale109, nei pressi del cimitero. La notizia rappresenta un passo significativo per la comunità locale, che ha atteso con pazienza e determinazione il miglioramento della viabilità in una zona particolarmente vulnerabile a dissesti. Il percorso per la realizzazione di opere pubbliche come questa si articola in tre fasi fondamentali: reperimento dei fondi, analisi e progettazione, e infine l’esecuzione dei. La prima fase ha visto la concertazione tra gli enti coinvolti, ovvero la Provincia e il Comune. Sono stati necessari circa quattro-cinque mesi per destinare i 500.000 euro necessari nel bilancio