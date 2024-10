Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, Seconda Puntata: Un Intruso A Casa Di Teresa! (Di martedì 29 ottobre 2024) Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, Seconda Puntata: le indagini si concentrano sull’anziano Emmanuel, che però scompare nel nulla. Intanto uno sconosciuto entra a Casa di Teresa per lasciare indizi! Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione continueranno ad esserci le indagini di Teresa per risolvere il caso proveniente dal passato. Sarà proprio qualcuno, sconosciuto, a portare degli indizi in maniera inaspettata alla Battaglia introducendosi in Casa sua di nascosto. Nel frattempo anche le indagini proseguiranno. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente: dove eravamo rimasti? Le condizioni di Teresa Battaglia continuano a peggiorare. Il suo Alzheimer avanza e la donna sa bene che la prossima sarà la sua ultima indagine. Uominiedonnenews.it - Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, Seconda Puntata: Un Intruso A Casa Di Teresa! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 29 ottobre 2024): le indagini si concentrano sull’anziano Emmanuel, che però scompare nel nulla. Intanto uno sconosciuto entra adiper lasciare indizi!prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione continueranno ad esserci le indagini diper risolvere il caso proveniente dal passato. Sarà proprio qualcuno, sconosciuto, a portare degli indizi in maniera inaspettata allaintroducendosi insua di nascosto. Nel frattempo anche le indagini proseguiranno. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Le condizioni dicontinuano a peggiorare. Il suo Alzheimer avanza e la donna sa bene che la prossima sarà la sua ultima indagine.

