‘Teatro in Famiglia’ 10 spettacoli per grandi e piccini ad Arzano

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiGiovedì 31 ottobre al Teatro Eduardo De Filippo di, diretto da Roberta Stravino, inizia ufficialmente la terza edizione di Teatro In Famiglia, la rassegna per grande ericonosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia. L’iniziativa, che proseguirà fino al 13 aprile, è composta da dieci appuntamenti teatrali e vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora. Teatro In Famiglia è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia. Il teatro è un luogo di condivisione e di scoperta, un percorso di crescita socio-culturale da intraprendere con i propri cari divertendosi. La rassegna comprendedi prosa che narrano storie avvincenti ed entusiasmanti emusicali interattivi.