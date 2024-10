Sui sentieri di Mellitto (Di martedì 29 ottobre 2024) Con l'arrivo dell'autunno riprendono le escursioni diurne del WWF Alta Murgia Terre PeuceteQuesta volta l'escursione si spingerà ai confini dell'agro di Grumo Appula in un percorso storico e suggestivo.Appuntamento ore 9.30 presso la nostra sede WWF in via NOTAIO PIETRO ANTONELLI A Mellitto Baritoday.it - Sui sentieri di Mellitto Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Con l'arrivo dell'autunno riprendono le escursioni diurne del WWF Alta Murgia Terre PeuceteQuesta volta l'escursione si spingerà ai confini dell'agro di Grumo Appula in un percorso storico e suggestivo.Appuntamento ore 9.30 presso la nostra sede WWF in via NOTAIO PIETRO ANTONELLI A

Sui sentieri di Mellitto

