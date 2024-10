Stefanini-Niemeier oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Merida 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lucreziase la vedrà contro Julenel primo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Prosegue questo finale di stagione sul veloce nordamericano per la tennista fiorentina, giunta già al quarto torneo dopo due ricchi ITF negli Stati Uniti e il 125 di Tampico della scorsa settimana. Proprio in Messico ha raggiunto fin qui il miglior risultato di quesa trasferta, con i quarti di finale e la sconfitta di misura contro la canadese Stakusic che poi si è aggiudicata il torneo. Ora aaltri punti importanti in palio, ma il sorteggio non è stato fortunato, contrapponendo l’azzurra a una delle favorite per la vittoria dell’evento. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIsi affronteranno(martedì 29 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come primo ncontro di giornata dalle ore 21.00 italiane.