Liberoquotidiano.it - Soldati di Kim in Russia "per attaccare gli Stati Baltici". Fuga di notizie terrificante: il vero piano di Putin

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un'alleanza militare più utile alla propaganda che alla guerra sul campo? E' il Wall Street Journal ad agitare il sospetto sull'invio dei circa 12miladella Nord Corea in, per essere dispiegati nel Kursk e in Ucraina. I militari "pre" da Kim Jong-un all'amico Vladimirnon sarebbero, infatti, di livello adeguato a sostenere un impegno bellico come quello iniziato con l'invasione nel febbraio del 2022. "È chiaro che l'esercito della Corea del Nord non può, in linea di principio, essere preparato per una guerra moderna Ma questo non significa che circa 12.000della Corea del Nord, tra cui 1.500 forze speciali, non impareranno dai russi.