Senza Zuccheri Aggiunti – Report mi deve una domenica sera (Di martedì 29 ottobre 2024) La Rai mi deve una domenica sera sprecata. Per carità, meglio così. Meglio perché la mancata notizia ci dà una notizia: è tutto a posto. Però confesso che esser parte di quei tot di imbecilli che domenica sera sono stati a guardare Report mi ha fatto rodere assai. Per me che avevo pianificato di apprendere Senza Zuccheri Aggiunti – Report mi deve una domenica sera L'Identità. Lidentita.it - Senza Zuccheri Aggiunti – Report mi deve una domenica sera Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La Rai miunasprecata. Per carità, meglio così. Meglio perché la mancata notizia ci dà una notizia: è tutto a posto. Però confesso che esser parte di quei tot di imbecilli chesono stati a guardaremi ha fatto rodere assai. Per me che avevo pianificato di apprenderemiunaL'Identità.

