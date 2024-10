Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. San Rocco a valanga. Blitz della Vis Faventia. Pareggia il Mezzano

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) I faentini del Santravolgono 5-0 il Sesto Imolese e raggiungono la Stella Azzurra (fermata 1-1 a Brisighella) in testa al girone M di. Si fa strada anche la Vische espugna 2-1 in rimonta Riolo Terme grazie ai gol nel finale di Karasse Kane e Celiento. Nel girone N, invece, c’è grande equilibrio: le prima due, Fiumanese e Pol. 2000 ottengono 1 solo punto. Infatti i forlivesino 1-1 amentre i cervesi cadono 1-0 a Punta Marina. Si avvicina così la Stella Rossa, vittoriosa 2-1 a Granarolo col Vita. Risultati(7ª giornata). Girone M: Bagnara-Sp. Valsanterno 1-1, Brisighella-St. Azzurra Zolino 1-1, C. Erika-Santagata Sport 2-4, Jcr Juvenilia-B. Tuliero 1-3, Psp Imola-S. Potito 3-0, Riolese-Vis1-2, San-S. Imolese 5-0. Classifica: San, St. Azzurra Zolino 13; Vis12; Sp.