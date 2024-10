Sarno, l'associazione "Sarrastes" contro la variante al Piano urbanistico comunale (Di martedì 29 ottobre 2024) Nella prima settimana di ottobre, l'associazione Sarrastes ha formalmente ripresentato le osservazioni alla variante al Piano urbanistico comunale di Sarno. Le considerazioni inoltrate integrano e ampliano quelle già sottoposte all'amministrazione comunale lo scorso mese di agosto, evidenziando Salernotoday.it - Sarno, l'associazione "Sarrastes" contro la variante al Piano urbanistico comunale Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nella prima settimana di ottobre, l'ha formalmente ripresentato le osservazioni allaaldi. Le considerazioni inoltrate integrano e ampliano quelle già sottoposte all'amministrazionelo scorso mese di agosto, evidenziando

Sarno: l’associazione Sarrastes contro la variante al Piano urbanistico: “Serve una crescita sostenibile”

(ilgazzettinovesuviano.com)

L'associazione Sarrastes conferma, dunque, la propria opposizione alla Variante al Puc così come è stata formulata, e ribadisce la necessità di un dialogo che mette al centro il territorio, la sua tut ...

Associazione Genitori ed Amici insieme contro la droga ONLUS

(peacelink.it)

Non bastava la bestialità della guerra, ora abbiamo anche la brutalità dei rastrellamenti dei civili da mandare al fronte. Quelle che vedrete sono persone terrorizzate, esseri umani da mandare al ...

Sindacati e associazioni contro il CPR di Falconara

(cronachemarche.it)

Da CGIL, CISL, UIL, CNCA MARCHE – AMAD Associazione multietnica antirazzista donne – FEDEERSOLIDARIETA’ MARCHE – Avv. Daniele Valeri – GULLIVER Associazione Universitaria – Rete degli Studenti Medi ...

Tragico incidente a Sarno: muore Concetta Fiore

(cronachedellacampania.it)

Un drammatico incidente ha scosso il comune di Sarno, in provincia di Salerno, dove un scontro tra un tir e due automobili ha causato la morte di Concetta Fiore, una donna di 60 anni, madre di tre ...