Lapresse.it - Regionali Liguria, Orlando sconfitto per manciata voti: Pd primo partito al 28%

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il centrosinistra perde in. Il testa a testa, fino all’ultimo voto, tra Marco Bucci e Andrea, tiene dirigenti e militanti incollati a proiezioni e tg per tutto il pomeriggio, in collegamento costante con Genova. Elly Schlein arriva al Nazareno intorno alle cinque e rimane sempre in contatto con il candidato del centrosinistra, che si arrende solo per poche migliaia di, meno di un punto percentuale. La vittoria diera considerata un obiettivo raggiungibile per molti, dopo lo scandalo Toti. Poi le liti e i veti incrociati all’interno della coalizione hanno complicato il percorso. A spoglio ultimato, però, tra i dem è difficile trovare chi parla di ‘sconfitta’.