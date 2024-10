Parte il “dossieraggio” di AspettaMi. Il comitato ai milanesi: “Spiate le attese dei tram alle fermate” (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ottobre 2024 – L’idea è venuta alla “leader” del comitato “AspettaMi, milanesi in attesa dei tram”, pagina Facebook che dalla scorsa estate denuncia quotidianamente la situazione sempre più esasperante di chi si sposta a Milano usando tram e autobus. La più battagliera, forse. Adriana Berra, che prendendo spunto dalla vicenda dei dossieraggi illegali scoperchiata dall’Antimafia della Procura milanese ha pensato di lanciare qualcosa di simile. Legale, ovviamente. Un vera e propria “attività di spionaggio” alla luce del sole “per invitare milanesi e non arrabbiati come noi per le attese a monitorare e a riportare i tempi biblici alle fermate”. Ilgiorno.it - Parte il “dossieraggio” di AspettaMi. Il comitato ai milanesi: “Spiate le attese dei tram alle fermate” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ottobre 2024 – L’idea è venuta alla “leader” delin attesa dei”, pagina Facebook che dalla scorsa estate denuncia quotidianamente la situazione sempre più esasperante di chi si sposta a Milano usandoe autobus. La più battagliera, forse. Adriana Berra, che prendendo spunto dalla vicenda dei dossieraggi illegali scoperchiata dall’Antimafia della Procura milanese ha pensato di lanciare qualcosa di simile. Legale, ovviamente. Un vera e propria “attività di spionaggio” alla luce del sole “per invitaree non arrabbiati come noi per lea monitorare e a riportare i tempi biblici”.

L’associazione che da mesi denuncia soppressioni delle corse e ritardi delle linee urbane di superficie lancia una nuova notizia “ispirata” dallo scandalo sulle banche dati illegali ...

