Orvieto, perde il controllo e finisce fuori strada con un tir (Di martedì 29 ottobre 2024) perde il controllo di un tir ed esce fuori strada. Incidente verso le ore 14 nel primo pomeriggio a Orvieto lungo la strada Umbro-Casentinese. Il conducente di un tir, perdendo il controllo del mezzo, è finito fuori strada. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Orvieto che, dopo aver Ternitoday.it - Orvieto, perde il controllo e finisce fuori strada con un tir Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ildi un tir ed esce. Incidente verso le ore 14 nel primo pomeriggio alungo laUmbro-Casentinese. Il conducente di un tir,ndo ildel mezzo, è finito. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco diche, dopo aver

Perde il controllo del tir e si ribalta: illeso l’autista

Perde il controllo del tir ed esce fuori strada. L’incidente lungo la statale Umbro Casentinese intorno alle 14 di martedì. Illeso l’autista del mezzo pesante messo in sicurezza dai vigili del fuoco i ...

