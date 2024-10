Game-experience.it - Neon Koi è stato chiuso ufficialmente da Sony

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha appena annunciato un’altra chiusura riguardante i PlayStation Studios, rivelando cheKoi, team di sviluppo alle prese con la lavorazione di un gioco mobile, hai battenti. Contestualmente all’annuncio della chiusura di Firewalk Studios, team di Concord, il colosso giapponese ha rivelato attraverso un nuovo messaggio condiviso sullo Studio Business Group anche la chiusura diKoi. Leggiamo quanto affermato da Hermen Hulst: Valutiamo costantemente il nostro portafoglio di giochi e lodei nostri progetti per assicurarci di soddisfare le priorità aziendali a breve e lungo termine. Come parte dei nostri sforzi continui per rafforzare lo Studio Business di SIE, abbiamo dovuto prendere una decisione difficile relativa a due dei nostri studi:Koi e Firewalk Studios.