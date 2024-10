Calciomercato.it - Milan, Fonseca fa fuori Leao: “Cessione a gennaio”

(Di martedì 29 ottobre 2024)esclude ancoraanche per il big match di San Siro contro il Napoli: “”. Cosa succede in casa, gli aggiornamenti È il giorno di-Napoli. Come ormai ad ogni vigilia in casa rossonera, a tenere banco è stato il nome di Rafael. Continua infatti a far discutere il momento del gioiello portoghese. Rafaelcontinua a dividere i tifosi del: le reazioni verso l’esclusione dianche per-Napoli (Foto LaPresse) – Calciomercato.itNella conferenza stampa della vigilia,ha ribadito la sua posizione: “Rafa ha lavorato bene, non c’è nessun caso. Presto ritornerà quello che tutti vogliamo che sia. Se giocherà domani? Non lo dico”. Si va però verso un’altra esclusione, la seconda consecutiva in campionato, in un big match già delicato per il campionato del