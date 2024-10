Liberoquotidiano.it - Mario Balotelli, ritorno a Genoa ma con clausola: cosa prevede il contratto

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Balo is back. Voleva a tutti i costi un'ultima occasione in serie A e l'ha avuta grazie a Gilardino, con il quale adesso è in debito. Forse neanche ilcrede davvero chepossa tornare “Super”, anche se l'età (34 anni) non è poi così limitante: più che altro non gioca nel massimo campionato italiano dal 2020 e viene da anni in cui è stato in Turchia e Svizzera, non proprio il migliore dei biglietti da visita. Il Grifone ha nicchiato per settimane nonostante l'evidente emergenza infortuni nel reparto offensivo, ma alla fine ha ceduto alla richiesta di Gilardino: c'è bisogno di una scossa, la squadra è decimata e non vince una partita da agosto. Seè l'uomo giusto per darla, questa scossa, è tutto da vedere.