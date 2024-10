Ilfattoquotidiano.it - Lo chef Federico Fusca: “In Africa con Amref ho capito l’impatto devastante del nostro stile di vita sul Pianeta”

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Un giorno siamo andati a fare una ‘cucinata’ insieme a delle persone in campagna, non pioveva da una, i banani ero secchi. A un certo punto ha cominciato inaspettatamente a piovere: ho visto donne che piangevano”. Non dimenticherà mai questa scenaseguitissimo in tv e sui social (oltre due milioni tra Instagram e Tik Tok) e che, insieme adHealth, la più grande organizzazione sanitariana, ha raggiunto il Kenya per osservare lae l’alimentazione delle popolazioni locali e raccontare le azioni messe in campo dalla ong per supportare chi vive in questo territorio. Da questo viaggio è nato il documentario “Andiamo in