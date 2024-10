Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rune, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: serve l’impresa per sognare il derby con Sinner

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno del Masters1000 ditra Matteoe Holger. Partita che promette scintille tra l’azzurro, sempre tra i più temuti al momento del sorteggio visto il tennis dal potenziale ancora non definito, e il giovane talento danese. Quest’ultimo, con l’arrivo dei tanto amati palazzetti (o campi indoor) è tornato a far valere il suo tennis fatto di tanto talento e classe, ma anche di tanta, e non sempre sana, follia. Nel 500 di Basilea si è spinto fino alla semifinale, che mancava da Cincinnati, ed è stato sconfitto dal futuro campione Mpetshi-Perricard.non ha fortuna nei sorteggi. In tutta la stagione, la prima per lui completamente di circuito maggiore, ha avuto tantissimi sorteggi sfortunati nei Masters1000.