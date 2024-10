Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rune, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: iniziato il match

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Non risponde di dritto il danese. 30-15 Fuori il dritto in contenimento di. 15-15 Doppio fallo (1°). 15-0 Prima vincente. Matteoal servizio Giocatori in campo! 15:12 Azzurro che vuole dare un senso al finale di stagione, lui che chiuderà l’anno nei 40, ma che vorrebbe essere testa di serie in Australia. Serve un quarto di finale per issarsi tra i primi 32 giocatori del mondo però. 15:08 Danese che deve vincere il torneo per ottenere un posto da riserva alle ATP Finals, o anche da titolare se Djokovic decide di togliersi da qualificato. 15:05 Cerundolo-Rublev 7-6, 7-6! Tra poco in campo! 13.58 Rublev-Cerundolo 6-7 in 80? di gioco! Dopo tocca a