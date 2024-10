Libano, sale a 60 morti il bilancio degli attacchi a est (Di martedì 29 ottobre 2024) Il ministero della Sanità libanese ha reso noto che almeno 60 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani in diverse aree di Baalbek, nella valle orientale della Bekaa, dove domina il gruppo militante Hezbollah. Il ministero della Sanità ha affermato che il bilancio riguarda diverse aree della regione di Baalbek mentre il suo governatore Bachir Khodr ha denunciato quelli che ha definito i raid "più violenti" nell'area dallo scoppio della guerra tra Israele e Hezbollah alla fine del mese scorso. Quotidiano.net - Libano, sale a 60 morti il bilancio degli attacchi a est Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il ministero della Sanità libanese ha reso noto che almeno 60 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani in diverse aree di Baalbek, nella valle orientale della Bekaa, dove domina il gruppo militante Hezbollah. Il ministero della Sanità ha affermato che ilriguarda diverse aree della regione di Baalbek mentre il suo governatore Bachir Khodr ha denunciato quelli che ha definito i raid "più violenti" nell'area dallo scoppio della guerra tra Israele e Hezbollah alla fine del mese scorso.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità - Caraglia (ministero Salute) : "Dal 2020 sottoposti a screening Hcv 2 milioni di persone"

(Ilgiornaleditalia.it)

'Programma di screening finanziato con 71,5 mln di euro ci ha permesso di identificare oltre 13.700 casi di infezione attiva dell’epatite C' Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - “Dal 2020 è stato avviato un programma nazionale di screening per ...

Sanità - Caraglia (ministero Salute) : “Dal 2020 sottoposti a screening Hcv 2 milioni di persone”

(Periodicodaily.com)

(Adnkronos) – “Dal 2020 è stato avviato un programma nazionale di screening per l'infezione da Hcv che è destinato a tre popolazioni target, per le persone nate dal 1969 al 1989, per coloro che accedono ai servizi pubblici per le dipendenze, i Serd, ...

Libano, sale a 60 morti il bilancio degli attacchi a est

(msn.com)

Il ministero della Sanità libanese ha reso noto che almeno 60 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani in diverse aree di Baalbek, nella valle orientale della Bekaa, dove domina il gruppo mi ...

Libano, '60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore'

(quotidiano.net)

Il ministero della Sanità libanese ha annunciato che 60 persone sono state uccise e altre 168 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore: lo riporta Al Jazeera. Il bilancio comp ...

Libano, “60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore”. L’Idf ai civili: “Non rientrate nelle vostre case”

(msn.com)

Roma, 12 ottobre 2024 – Il ministero della Sanità libanese ha annunciato che 60 persone ... e ferite in Libano nell'ultimo anno di conflitto tra Israele ed Hezbollah sale così rispettivamente ...

Libano, nuovi raid di Israele: l'Iran promette conseguenze, si riunisce Consiglio Sicurezza Onu

(it.euronews.com)

Colpito il sud del Libano, ci sono morti e feriti a Tiro. Il Paese conta quasi 2.700 vittime in poco più di un mese. Dopo gli attacchi israeliani di sabato, l'Iran minaccia di rispondere: si riunisce ...