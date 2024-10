Lettera43.it - La serie su Sarah Scazzi andrà in onda dal 30 ottobre: tolto “Avetrana” dal titolo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Trovato il compromesso sullache racconta il caso di. In ottemperanza al provvedimento emesso dal tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney hanno informato che la fiction sarà disponibile dal 30su Disney+ con ilQui non è Hollywood. Scomparso dunque il riferimento al comune teatro dell’omicidio,, dopo che il sindaco aveva presentato un ricorso ritenendolo diffamatorio per la cittadina. Laè basata sul librola ragazza diIl progetto, in quattro puntate, è diretto dal regista Pippo Mezzapesa e interpretato da Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano e Federica Pala nel ruolo di