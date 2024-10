Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Vinatzer ormai è un gigantista. Non mi aspetto che Hirscher torni a vincere”

(Di martedì 29 ottobre 2024) IL LUTTO PER MATILDE LORENZI Siamo affranti, distrutti dal dolore. Ricordo che nel 2017 ci aveva lasciati anche il discesista francese David Poisson, caduto in allenamento sulle nevi canadesi. Silvano Beltrametti era rimasto paralizzato in Val d’Isere. Sono tragedie che sconvolgono. FEDERICA BRIGNONE E IL SOGNO COPPA DEL MONDO GENERALE La Coppa del Mondo generale l’ha già vinta, l’anno scorso è arrivata seconda, quindi certo che può pensarci. Fa bene a concentrarsi su una gara per volta. Può sicuramente competere, se scia cosìConosciamo il suo valore anche in discesa e superG. Lei si difende dalla pressione non pensando a questo obiettivo. Dall’esterno però possiamo dire che, se scia così, è una delle favorite. SHIFFRIN FUORI DAL PODIO A Soelden arrivò sesta l’anno scorso, poi fece una grandissima stagione prima dell’infortunio: la prima gara non è così indicativa.