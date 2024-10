‘La Notte dei Normanni’, grande successo per lo spettacolo di Casaluce (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutigrande partecipazione domenica sera a Casaluce in piazza Castello per l’evento lirico-teatrale “La Notte dei Normanni”. La scenografia naturale e architettonica, ai piedi del castello, il primo normanno nel Sud Italia, ha resto lo spettacolo ancora più suggestivo. L’appuntamento a conclusione dei festeggiamenti per la solenne traslazione dell’icona di Maria Santissima di Casaluce. «Questa serata speciale è il nostro modo di dire chi siamo. La nostra eredità è tangibile, pulsante, ed è tempo di riscoprirla con una passione che attraversi le generazioni». Le parole del sindaco di Casaluce Francesco Luongo a margine della manifestazione. L’iniziativa culturale, finanziata dal Comune e patrocinata dalla Regione e dalla Provincia, ha avuto la direzione artistica dell’architetto Giuseppe Miraglia. Anteprima24.it - ‘La Notte dei Normanni’, grande successo per lo spettacolo di Casaluce Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutipartecipazione domenica sera ain piazza Castello per l’evento lirico-teatrale “Ladei Normanni”. La scenografia naturale e architettonica, ai piedi del castello, il primo normanno nel Sud Italia, ha resto loancora più suggestivo. L’appuntamento a conclusione dei festeggiamenti per la solenne traslazione dell’icona di Maria Santissima di. «Questa serata speciale è il nostro modo di dire chi siamo. La nostra eredità è tangibile, pulsante, ed è tempo di riscoprirla con una passione che attraversi le generazioni». Le parole del sindaco diFrancesco Luongo a margine della manifestazione. L’iniziativa culturale, finanziata dal Comune e patrocinata dalla Regione e dalla Provincia, ha avuto la direzione artistica dell’architetto Giuseppe Miraglia.

