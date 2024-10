Kamala Harris sfida Donald Trump a un test cognitivo (Di martedì 29 ottobre 2024) A otto giorni dal voto, Kamala Harris di dice disponibile a sottoporsi a un test cognitivo ma, parlando alla Cbs, sfida il suo rivale Donald Trump a fare lo stesso. Il tycoon ripete frequentemente che la vicepresidente ha un basso quoziente intellettivo, mentre la leader dem lo accusa di essere "sempre più instabile e squilibrato". Quotidiano.net - Kamala Harris sfida Donald Trump a un test cognitivo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) A otto giorni dal voto,di dice disponibile a sottoporsi a unma, parlando alla Cbs,il suo rivalea fare lo stesso. Il tycoon ripete frequentemente che la vicepresidente ha un basso quoziente intellettivo, mentre la leader dem lo accusa di essere "sempre più instabile e squilibrato".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kamala Harris - c’è anche Di Caprio ma il suo voto è un boomerang : cosa rischia la candidata USA

(Cityrumors.it)

Leonardo Di Caprio si schiera dalla parte di Kamala Harris ma il divo rischia di mettere in cattiva luce la candidata Democratica. Leonardo Di Caprio entra a gamba tesa nel dibattito elettorale. Le elezioni americane si avvicinano. Undici giorni e ...

Michelle Obama per la prima volta sul palco con Kamala Harris : il suo power suit è classico ma originale assieme

(Vanityfair.it)

L'ex First Lady non era ancora salita sul palco durante la campagna elettorale della candidata democratica alla presidenza Kamala Harris, almeno fino a ora. Adesso lo fa sfoggiando una mise a fantasia griffata Theory. Molto più di un semplice ...

Kamala Harris sfida Donald Trump a un test cognitivo

(tuttosport.com)

(ANSA) - WASHINGTON, 28 OTT - A otto giorni dal voto, Kamala Harris di dice disponibile a sottoporsi a un test cognitivo ma, parlando alla Cbs, sfida il suo rivale Donald Trump a fare lo stesso. Il ty ...

Quando ci saranno le elezioni USA 2024, la data e cosa dicono gli ultimi sondaggi sulla sfida Trump-Harris

(fanpage.it)

Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni presidenziali USA 2024 a una settimana dall'Election Day del 5 novembre: orari, quando ci sarà l'insediamento ...

Kamala Harris: «Pronti ad agire se Trump tenterà di sovvertire l’esito del voto»

(ilsole24ore.com)

Allarme per il 5 novembre. Dure accuse da Kelly, capo dello staff di Trump alla Casa Bianca; «È un fascista, vorrebbe essere un dittatore» ...

La sfida tra Kamala Harris e Donald Trump si preannuncia come un match tra generazioni e mentalità

(msn.com)

Gioventù fluida e woke per Kamala. Tradizionalisti destrorsi per Trump. Ma non è così semplice, anche se piace ...