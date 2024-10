Quotidiano.net - Italiani si confermano più propensi al risparmio, 63% del totale

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le famiglie italiane sile più inclini alin Europa, secondo un'indagine condotta dalla banca digitale N26 in collaborazione con YouGov, che ha coinvolto 6.300 persone tra Italia, Francia, Spagna, Austria e Germania. Indagando le scelte nella ripartizione mensile del proprio budget, dall'indagine è emerso come l'84% degli intervistati in Italia destini la parte più significativa alle spese ordinarie (come affitto o mutuo, bollette e generi alimentari), per poi pensare immediatamente ai risparmi, categoria selezionata dal 63% dei rispondenti. Un dato superiore rispetto al 57% registrato dalla media europea dei paesi coinvolti nella ricerca e che sottolinea l'esigenza deglidi accantonare denaro, soprattutto in un clima di incertezza economica come quello attuale.