Italia in lutto, la campionessa muore dopo il tragico incidente – Tragica notizia nel mondo dello sport: la giovane sciatrice di vent'anni, che era in condizioni critiche dopo una caduta durante un allenamento in Alto Adige lo scorso lunedì 28 ottobre, è deceduta nella notte. L'annuncio è stato fornito dal Ministero della Difesa attraverso il suo profilo ufficiale su X.

A dare la notizia della morte della sciatrice del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, è stato il Ministero della Difesa, con Crosetto che ha espresso il più profondo cordoglio e si stringe "in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del ...

Sci azzurro in lutto, è morta la 20enne Matilde Lorenzi

La giovane e talentuosa azzurra era caduta in allenamento in Val Senales. A marzo aveva vinto il titolo italiano assoluto in SuperG ...

