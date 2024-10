Indagine racket Piccirillo, il gip: “Antonio spregiudicato proprio quando si diceva dissociato da clan” (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna denuncia delle presunte vittime di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ed una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche. Sono tra le fonti di prova inserite nell’ordinanza di custodia cautelare, costata il carcere al boss Rosario Piccirillo – già detenuto per altre cause – ed al figlio Antonio. Il provvedimento, richiesto dalla Dda di Napoli (pm Mariangela Magariello e Celeste Carrano), è stato disposto dal gip Federica Colucci. Ad eseguirlo ieri la Squadra Mobile partenopea. Nell’adottarlo, il giudice considera determinanti le intercettazioni. Conterrebbero addirittura le “confessioni stragiudiziali” dei due indagati, relative a fatti accaduti tra maggio e luglio del 2020. Sarebbero inoltre connotate da spontaneità , registrando “affermazioni sia autoaccusatorie che eteroaccusatorie”. Anteprima24.it - Indagine racket Piccirillo, il gip: “Antonio spregiudicato proprio quando si diceva dissociato da clan” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna denuncia delle presunte vittime di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ed una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche. Sono tra le fonti di prova inserite nell’ordinanza di custodia cautelare, costata il carcere al boss Rosario– già detenuto per altre cause – ed al figlio. Il provvedimento, richiesto dalla Dda di Napoli (pm Mariangela Magariello e Celeste Carrano), è stato disposto dal gip Federica Colucci. Ad eseguirlo ieri la Squadra Mobile partenopea. Nell’adottarlo, il giudice considera determinanti le intercettazioni. Conterrebbero addirittura le “confessioni stragiudiziali” dei due indagati, relative a fatti accaduti tra maggio e luglio del 2020. Sarebbero inoltre connotate da spontaneità , registrando “affermazioni sia autoaccusatorie che eteroaccusatorie”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Polverino e Simeoli, le rivelazioni choc dei pentiti; Leggi >>>

Racket sulle boe di Mergellina, presi il boss Piccirillo e il figlio

(ilroma.net)

Tra le vittime la tiktoker Rita De Crescenzo. Il rampollo della mala della Torretta qualche anno fa si dissociò dal padre ras ...

Antonio Piccirillo, l’eroe anti-camorra arrestato per tentata estorsione. Fra le sue vittime Rita De Crescenzo

(msn.com)

Antonio Piccirillo, figlio del boss Rosario, accusato di tentata estorsione agli ormeggiatori di Mergellina; il giovane negli anni scorsi aveva rinnegato ...

M5S: gip Milano archivia indagine su Grillo e Onorato per traffico di influenze (2)

(affaritaliani.it)

(Adnkronos) - Lo scorso giugno la procura di Milano (pm Maurizio Romanelli e Cristiana Roveda) aveva avanzato richiesta di archiviazione - oggi accolta dal giudice - sostenendo, in sostanza, che ...

Inchiesta ultrà: gip, da Inter sudditanza verso capi curva

(ansa.it)

Indagini su questo fronte che si sono concentrate soprattutto negli anni "2019 e 2020, ma la situazione, ad oggi, non è per nulla mutata (se non peggiorata)". Lo si legge nell'ordinanza del gip ...