Ilrestodelcarlino.it - In Sintesi, inaugurata la rassegna. Ecco le date di ’I Hate My Village’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) ’Imy, una delle band più amate della scena indipendente italiana, era ieri a Ferrara. Sono stati loro, infatti, nella prima data invernale del nuovo tour, ad aprire l’ineditamusicale presentata da Ferrara Sotto le Stelle, ‘In’. La superband, formata da Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Marco Fasolo e Alberto Ferrari, è salita sul palco della Sala Estense per un programma che proseguirà anche oggi e domani. ’In’, patrocinata e sostenuta dal Comune, in collaborazione con la rete Arci, il circuito SunEr e Solido, proseguirà anche domani e mercoledì, celebrando la diversità della musica nelle sue molteplici forme sperimentali, offrendo un tributo al suono tra atmosfere oniriche e vibranti. In sinergia con Ferrara Sotto le Stelle, ’In’ rappresenta un’esperienza parallela, ma autonoma, focalizzata sull’innovazione e la scoperta musicale.