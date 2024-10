Ilfattoquotidiano.it - “Ho deciso che dovevo smettere, ma i media mi hanno chiamato ‘minaccia’”: Fedez vola a New York e posta un pezzo di Lil Durk

(Di martedì 29 ottobre 2024)è negli Stati Uniti, precisamente a New. Uno può pensare che la notizia sia di scarso interesse ma lo spazio che occupa il rapper nella scena pubblica non accenna a diminuire:è infatti comparso nelle intercettazioni sul caso ultrà della Curva Sud del Milan per i suoi rapporti con Luca Lucci, capo ultrà recentemente arrestato. Lo scambio di messaggi e telefonate tra i due è a oggi uno dei temi su cui si concentra Striscia la Notizia, anche nella puntata di ieri sera 28 ottobre si è fatto riferimento a uno scambio nel quale il rapper chiede a Lucci di consigliargli una persona fidata da ingaggiare per la sicurezza della sua famiglia, in sostituzione al bodyguard precedente: “Mi serve una persona che non abbia tatuaggi del duce in faccia, uno che possa accompagnare i miei figli a scuola”.