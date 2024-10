Tutto.tv - Helena Prestes prende una decisione su Shaila Gatta al GF: ecco cosa farà

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di martedì 29 ottobre 2024) Se, dal un lato, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez hanno avuto un chiarimento inatteso dopo quanto andato in onda durante la puntata di ieri del Grande Fratello, lo stesso non può dirsi pered. Quest’ultima, infatti, in queste ore si è duramente sfogata con alcune compagne d’avventura contro la coinquilina.ha rivelato e cheha preso nei suoi riguardi. Lo sfogo dicontroal GFsi è lasciata andare ad uno sfogo con alcune compagne d’avventura, tra cui Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti. La modella ha ammesso di essere rimasta molto male per il comportamento che ha assuntonei suoi riguardi. Nello specifico, infatti, la brasiliana la reputava un’amica, ragion per cui si aspettava una maggiore chiarezza e trasparenza da parte sua.