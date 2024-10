Helena Prestes fa una rivelazione su Lorenzo ma viene censurata (Di martedì 29 ottobre 2024) In queste ore Helena Prestes ha fatto una rivelazione su Lorenzo Spolverato, venendo però censurata dal Grande Fratello L'articolo Helena Prestes fa una rivelazione su Lorenzo ma viene censurata proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Helena Prestes fa una rivelazione su Lorenzo ma viene censurata Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In queste oreha fatto unasuSpolverato, venendo peròdal Grande Fratello L'articolofa unasumaproda Novella 2000.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GF - Lorenzo e Shaila «clown» : Helena Prestes e Javier Martinez da applausi!

(Tvpertutti.it)

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato hanno avuto modo di confrontarsi durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre 2024. Fin dall'inizio della sua partecipazione, Helena ha mostrato un interesse profondo per Lorenzo, rivelando nel ...

Helena Prestes ammette di essersi innamorata di Lorenzo - che intanto in Spagna ha baciato Shaila (VIDEO)

(Novella2000.it)

Helena Prestes, in un video mandato in onda al Grande Fratello, ha affermato di essere innamorata di Lorenzo Spolverato L'articolo Helena Prestes ammette di essersi innamorata di Lorenzo, che intanto in Spagna ha baciato Shaila (VIDEO) proviene da ...

Helena Prestes fa una rivelazione su Lorenzo ma viene censurata

(novella2000.it)

In queste ore Helena Prestes ha fatto una rivelazione su Lorenzo Spolverato, venendo però censurata dal Grande Fratello ...

Helena Prestes, rivelazioni choc su Lorenzo al Grande Fratello/ “Diceva che non voleva una donna come Shaila”

(ilsussidiario.net)

Al Grande Fratello Helena Prestes si lascia sfuggire alcune rivelazioni che smascherano Lorenzo Spolverato, lui diceva di non volere una donna come Shaila.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rivela: Helena si è innamorata, ma io ho solo giocato”

(msn.com)

Durante la sua permanenza al Gran Hermano il modello milanese ha spiegato ai coinquilini spagnoli che il suo avvicinamento alla brasiliana era solo un gioco, anche se lei non lo sapeva.

Grande Fratello: la tensione cresce con il rientro di Javier, Shaila, Lorenzo e Helena

(ecodelcinema.com)

Stasera al Grande Fratello, il rientro di Shaila e Lorenzo promette tensioni e rivelazioni sorprendenti, mentre Javier esprime dubbi sulla loro eliminazione. I fan attendono emozioni forti.