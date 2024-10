Gli investigatori non hanno dubbi: l'ha uccisa la madre (Di martedì 29 ottobre 2024) I sospetti sono diventati realtà. Nel tardo pomeriggio odierno 29 ottobre i carabinieri del Nucleo investigativo di Padova hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria la donna di 29 anni italo brasiliana che alle 4,30 del mattino ha chiamato il 118 riferendo che la neonata che aveva dato alla Padovaoggi.it - Gli investigatori non hanno dubbi: l'ha uccisa la madre Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I sospetti sono diventati realtà. Nel tardo pomeriggio odierno 29 ottobre i carabinieri del Nucleo investigativo di Padovasottoposto a fermo di polizia giudiziaria la donna di 29 anni italo brasiliana che alle 4,30 del mattino ha chiamato il 118 riferendo che la neonata che aveva dato alla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lo sparo e i depistaggi. I dubbi degli investigatori sulla faida degli ultrà interisti; “Sharon Verzeni conosceva il suo assassino”. Ecco perché la criminologa non ha dubbi; Attentato a Trump, i dubbi su Thomas Crooks. “Ha scelto il tycoon perché il suo comizio era più vicino”; Giacomo Bozzoli, cosa non torna nel racconto di Antonella Colossi: tutti i dubbi degli inquirenti, dal cellula; Ostia, si tuffa davanti alla fidanzata per gioco ma non vede lo scoglio: 33enne in coma; Andreea Rabciuc riconosciuta da scarpe e giubbetto: nel casolare erano già entrati non trovando nulla; Leggi >>>

Gli investigatori non hanno dubbi: l'ha uccisa la madre

(padovaoggi.it)

Nel tardo pomeriggio odierno, 29 ottobre, gli investigatori dell'Arma hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria la donna italo brasiliana che nella notte ha soffocato la neonata ...

Wolfgang Abel è morto, era una delle anime dei Ludwig. Il ragazzo della Verona bene massacrò 15 persone in nome del neonazismo

(repubblica.it)

Insieme a Marco Furlan è stato condannato per una serie di omicidi commessi tra il ‘77 e l’84 tra Veneto, Lombardia e Baviera. Sono stati considerati cani ...

Inchiesta hacker, i carabinieri: “Evidente pericolo per la sicurezza nazionale, potere eversivo del gruppo criminale”

(milano.repubblica.it)

Maxi informativa che ricostruisce l’indagine. Ed emergono contatti tra gli indagati e 007 israeliani ...

Altri dubbi sullo spione, si indaga sul passato. E ora la banca si scusa

(msn.com)

Gli investigatori conoscono soltanto due anni di attività dell’impiegato. Al vaglio cellulari e dispositivi. Intesa Sanpaolo: “Non dovrà più ripetersi” ...