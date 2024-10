Ilgiorno.it - Ghali e il concerto kolossal al Forum. “Sono tempi bui. Il messaggio? Sono io”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano –, finalmente. Doppio sold-out al, ieri e stasera, per l’alieno di “Casa mia” su un palco spiaggiato tra le dune dell’oasi nel deserto chiamata a fare da cornice alla nuova avventura da palasport impensabile solo un anno fa. Merito di Sanremo e della voglia di cambiare tutto attorno a sé. Questoda arene è un viaggio nelle canzoni del rapper milanese che da “Giù per terra” porta all’ultimo singolo “Niente panico” impreziosito ieri aldalle presenze di Simba La Rue (“Machiavelli” e “Soldi a casa”), Tony Effe e Pyrex (“Paura e delirio a Milano”), Astro (“Celine”), Lazza (“Ghetto superstar”). Stasera in scena Sfera Ebbasta e ancora Astro. A seguire, Firenze, Roma, Bologna, Napoli. Chiusura di nuovo ad Assago il 15 novembre con una terza data aggiunta a grande richiesta.