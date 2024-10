Georgia, manifestazioni antigovernative (Di martedì 29 ottobre 2024) 23.00 Migliaia di persone si sono radunate nelle ultime ore nella capitale della Georgia, Tblisi, per protestare contro il partito di governo, Sogno Georgiano, accusato di avere rubato le elezioni. I dimostranti si sono radunati di fronte all'edificio principale del parlamento. La manifestazione è stata indetta dalle opposizioni guidate dalla presidente Salome Zourabichvili, la quale ha invitato l'Occidente a sostenere le proteste. "Abbiamo bisogno del fermo sostegno dei nostri partner europei e americani", ha dichiarato la presidente. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 23.00 Migliaia di persone si sono radunate nelle ultime ore nella capitale della, Tblisi, per protestare contro il partito di governo, Sognono, accusato di avere rubato le elezioni. I dimostranti si sono radunati di fronte all'edificio principale del parlamento. La manifestazione è stata indetta dalle opposizioni guidate dalla presidente Salome Zourabichvili, la quale ha invitato l'Occidente a sostenere le proteste. "Abbiamo bisogno del fermo sostegno dei nostri partner europei e americani", ha dichiarato la presidente.

