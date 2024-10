George Weah | Amo la Juventus Sono contento che mio figlio giochi lì VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Da bambino guardavo laper Platini. Amo la, ma non ho mai giocato per loro. Oggiche mioper la”. Direttamente dalla consegna del Pallone d’oro 2024, vinto da Rodri, queste le parole al miele di, vincitore dell’edizione 1995, nei confronti della, squadra in cui milita ilTimothy. Spese anche delle parole nei confronti di Harry Kane, uno degli attaccanti preferiti dell’ex centravanti del Milan. ?: “As a kid, i watchedbecause of Platini. I love, but i never played for them. Today, i’m glad my son is playing for.” pic.twitter.com/YTl6a3VvT3 — JuveFC (@juvefcdotcom) October 28, 2024: “Amo lache miolì” () SportFace.