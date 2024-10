Gaza, sale a 93 bilancio morti a Beit Lahia. Egitto in campo per la tregua (Di martedì 29 ottobre 2024) E’ salito a oltre 100 morti il bilancio dell’attacco lanciato la notte scorsa da Israele contro la città di Beit Lahia, nel nord di Gaza. Intanto il governo di Tel Aviv mette al bando l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. I servizi di Antonio Soviero e Alessandra Buzzetti Gaza, sale a 93 bilancio morti a Beit Lahia. Egitto in campo per la tregua TG2000. Tv2000.it - Gaza, sale a 93 bilancio morti a Beit Lahia. Egitto in campo per la tregua Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024) E’ salito a oltre 100ildell’attacco lanciato la notte scorsa da Israele contro la città di, nel nord di. Intanto il governo di Tel Aviv mette al bando l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. I servizi di Antonio Soviero e Alessandra Buzzettia 93inper laTG2000.

E' salito a 93 morti il bilancio dell'attacco lanciato la notte scorsa da Israele contro la città di Beit Lahia, nel nord di Gaza: lo ha hanno reso noto fonti mediche nella Striscia, come riporta Al J ...

(ANSAmed) - ROMA, 29 OTT - E' salito a 93 morti il bilancio dell'attacco lanciato la notte scorsa da Israele contro la città di Beit Lahia, nel nord di Gaza: lo ha hanno reso noto fonti mediche nella ...

L’Iran non ha ancora trasferito missili balistici alla Russia. Tuttavia, tra i due Paesi sono in corso “negoziati approfonditi” riguardo alla fornitura. Lo ha riferito Rbc-Ucraina citando il ...

In un attacco nel nord di Gaza sono morte almeno 93 persone sfollate, tra cui circa 20 bambini. Hezbollah intanto nomina un nuovo leader

(editorialedomani.it)

Il condominio di cinque piani ospitava circa cento palestinesi, in molti sono rimasti sotto intrappolati sotto le macerie. Secondo Axios, il capo della Cia starebbe discutendo una nuova formulazione d ...