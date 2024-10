Fontanarosa in lutto, l’ultimo saluto a Francesca: "Eri il fiore più bello, ora sei accanto a Gesù" (Di martedì 29 ottobre 2024) Fontanarosa vive un giorno di lutto e dolore profondo, unita nel ricordo della piccola Francesca D'Arienzo, deceduta a soli dieci anni in un tragico incidente avvenuto davanti casa. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia e ha partecipato numerosa al rito funebre, riempiendo di Avellinotoday.it - Fontanarosa in lutto, l’ultimo saluto a Francesca: "Eri il fiore più bello, ora sei accanto a Gesù" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)vive un giorno die dolore profondo, unita nel ricordo della piccolaD'Arienzo, deceduta a soli dieci anni in un tragico incidente avvenuto davanti casa. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia e ha partecipato numerosa al rito funebre, riempiendo di

La comunità di Fontanarosa è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Francesca D’Arienzo, una bambina di soli dieci anni, vittima di un ...

Le è stato risparmiato almeno lo strazio dell'autopsia. La salma della piccola Francesca D'Arienzo, dieci anni compiuti qualche giorno fa, alunna della quinta classe della ...

È un giorno di profondo dolore per la comunità di Fontanarosa, che si è unita nel lutto in occasione del funerale della piccola Francesca, tragicamente schiacciata dal cancello di casa. Il sindaco Giu ...

