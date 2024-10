Foggia, ipotesi ritorno di Brambilla ma con lo staff di Capuano (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Foggia ha convocato ufficialmente Massimo Brambilla, ex allenatore della Juventus Next Gen e precedentemente a capo della squadra pugliese, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilha convocato ufficialmente Massimo, ex allenatore della Juventus Next Gen e precedentemente a capo della squadra pugliese,

Il Foggia ha convocato ufficialmente Massimo Brambilla, ex allenatore della Juventus Next Gen e precedentemente a capo della squadra pugliese, in un momento delicato.

Le dimissioni di Ezio Capuano da allenatore del Foggia, date dopo la sconfitta di ieri con il Sorrento, si sono tramutate in un giallo. Dopo l`incontro di questo.

La posizione di Ezio Capuano non dovrebbe cambiare, le dimissioni di ieri sera sembrano essere confermate nonostate il colloquio con il presidente Nicola Canonico. E' caos in casa Foggia, ...

È previsto un incontro tra le parti, nel quale il Foggia potrebbe chiedere a Brambilla di confermare lo staff di Capuano. Qualora, però, questa ipotesi non dovesse essere gradita a Brambilla, il club ...