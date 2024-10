Ferrero fa un appello ai Friedkin: “La Roma va rifondata, salviamo la Lupa! Io cresciuto con Di Bartolomei e Liedholm…” (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ex Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è tornato a far parlare di sé. E lo ha fatto ripartendo dalla Calabria, con un club che milita nel campionato di eccellenza: la Paolana. Nelle ultime ore però si sta parlando di lui per una lettera indirizzata alla famiglia Friedkin, proprietaria della Roma. Dalle parole affidate a LaPresse traspare la sua voglia di aiutare la squadra capitolina con fatti concreti, visto il periodo per niente acceso sotto tutti i punti di vista. Massimo Ferrero lancia l’appello ai Friedkin: “Per amore della Roma” Ferrero si è rivolto così ai proprietari americani della compagine giallorossa: “Cari Friedkin, la Roma va rifondata. Basta mettere toppe e buttare soldi su questa squadra, sulla società. Io mi sono messo contro tutta la Sampdoria perché fin da bambino ho vissuto e tifato la Roma. Ilnapolista.it - Ferrero fa un appello ai Friedkin: “La Roma va rifondata, salviamo la Lupa! Io cresciuto con Di Bartolomei e Liedholm…” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ex Presidente della Sampdoria Massimoè tornato a far parlare di sé. E lo ha fatto ripartendo dalla Calabria, con un club che milita nel campionato di eccellenza: la Paolana. Nelle ultime ore però si sta parlando di lui per una lettera indirizzata alla famiglia, proprietaria della. Dalle parole affidate a LaPresse traspare la sua voglia di aiutare la squadra capitolina con fatti concreti, visto il periodo per niente acceso sotto tutti i punti di vista. Massimolancia l’ai: “Per amore dellasi è rivolto così ai proprietari americani della compagine giallorossa: “Cari, lava. Basta mettere toppe e buttare soldi su questa squadra, sulla società. Io mi sono messo contro tutta la Sampdoria perché fin da bambino ho vissuto e tifato la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Roma, l'di: "Salviamola, basta buttare soldi. Friedkin prendo il primo volo...";pronto ad aiutare la Roma, scrive una lettera ai Friedkin: "Prendo il primo volo per New York"; Massimo, dopo la Paolana, lancia unper la Roma: «Serve rifondarla»;assolto dalla Corte d'Figc, ricorso "inammissibile" per il Collegio di Garanzia; Il lato oscuro dei miliardi della Nutella: alle operaie degli Ovetti solo 5 euro l'ora. Ecco perché; Sampdoria: Procura Coni ricorre contro proscioglimentoper sottrazione di fondi dalla società e chiede 1 anno di inibizione; Leggi >>>

Ferrero torna in Serie A: svelato il club, l’annuncio in una lettera

(calciomercatoweb.it)

Incredibile svolta per Massimo Ferrero: arriva l’annuncio riguardo l’ex presidente della Sampdoria, che è tornato nel mondo de calcio grazie all’acquisto della squadra calabrese Paolana. Bizzarro e so ...

Ferrero scrive ai Friedkin: “La Roma va rifondata”

(calciostyle.it)

Pubblicata tramite l’agenzia LaPresse, la lettera di Ferrero è un appello accorato che riflette il pensiero di una larga parte della tifoseria romanista, desiderosa di vedere il club tornare a lottare ...

Roma, Ferrero ai Friedkin: «Soldi spesi male, si facciano consigliare da noi romanisti»

(calcioefinanza.it)

L’ex patron della Sampdoria, grande tifoso giallorosso, ha voluto rivolgersi direttamente ai proprietari statunitensi del club capitolino.

AI e customer engagement: dalle fiabe personalizzate di Ferrero alla guida virtuale di Roma

(engage.it)

L'uso strategico dell'AI può migliorare la produttività e stimolare l'innovazione, come è emerso in occasione della tappa italiana del Microsoft AI Tour, a cui ha partecipato il Ceo della multinaziona ...